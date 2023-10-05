Блогер восстановил фото по отражению в воде с помощью нейросети Adobe

Пользователь Reddit u/logical_haze решил проверить, сможет ли нейросеть восстановить изображение лишь по отражению в воде. Для этого он использовал функцию Generative Fill AI в Adobe Photoshop. Программа достаточно точно воспроизвела интерьеры и пейзажи.
Сперва блогер сгенерировал в Midjourney пять изображений с водной поверхностью. Затем он вырезал нижнюю часть картинки — с отражением в воде ее верхней части. После этого он дал задачу Generative Fill AI восстановить исходную картинку.
Оригинал
Фрагмент с отражением
Восстановленный кадр
Затопленный корридор на восстановленном изображении кажется более потертым. Стены и потолок темнее, чем в оригинале. У двери справа (которая, кажется, превратилась в окно) и у света лампочек видны гличи и артефакты. Но основные структурные элементы сохранены, и, если не присматриваться, корридор выглядит вполне реалистичным.
Пожалуй, лучше всего у нейросети получается работать с пейзажами. На изображении с осенним озером программа не рассмотрела хвойные деревья, а вместо них нарисовала лиственные. Но эта ошибка не бросается в глаза.
А вот летний пейзаж получился невероятно правдоподобным. Без подсказки отличить, где тут оригинал, затруднительно.
То же самое касается оранжереи. В фотошопе она практически не изменилась, разве что изображение стало более размытым.
На фотографии из затопленного ТЦ нейросеть не «разглядела» человеческую фигуру, но в остальном геометрия пространства воссоздана достаточно точно.
Adobe представила нейросетевой инструмент Generative Fill в середине мая. С его помощью можно, к примеру, добавлять к картине фон или вставлять в изображение сгенерированные элементы (все это делается при помощи текстовых описаний). Функцию уже использовали для дорисовки мемов и обложек альбомов. О том, как интернет играет с новой нейросетью Adobe, мы писали тут.