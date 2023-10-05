Блогер восстановил фото по отражению в воде с помощью нейросети Adobe

Adobe представила нейросетевой инструмент Generative Fill в середине мая. С его помощью можно, к примеру, добавлять к картине фон или вставлять в изображение сгенерированные элементы (все это делается при помощи текстовых описаний). Функцию уже использовали для дорисовки мемов и обложек альбомов. О том, как интернет играет с новой нейросетью Adobe, мы писали тут.