Онлайн-кинотеатры хотят показывать «Богатые тоже плачут», «Клона» и другие сериалы Латинской Америки

Российские онлайн-кинотеатры ведут переговоры о покупке прав на классические мексиканские и бразильские мелодрамы, узнали «Известия».
Если у них получится, на стримингах появятся «Дикая роза», «Рабыня Изаура», «Богатые тоже плачут», «Дикий ангел», «Просто Мария», «Клон» и другие проекты, популярные в России в годы перестройки, 1990-е и 2000-е. Кроме этого, к ним добавят и современные латиноамериканские проекты. Пока не уточняется, когда они появятся на витринах площадок.
Как говорят в пресс-службе кинотеатра Start, эти сериалы были пионерами жанра «мыльных опер» на нашем ТВ и пользуются особой популярностью в России
Гендиректор Wink Антон Володькин отметил рост интереса к латиноамериканским проектам у российских зрителей. «Зрители, распробовав контент из Турции и других стран, сейчас начинают активнее смотреть на Латинскую Америку. Интерес подогрела новая версия культового сериала „Богатые тоже плачут“. Это довольно „компактный“ ремейк, который включает всего 60 серий [вместо 248 у оригинала — прим.ред]», — говорит он.
Источник «Известий» утверждает, что российский рынок интересен дистрибьюторам из Латинской Америки, однако они опасаются санкций США и поэтому не намерены афишировать готовящиеся сделки.
Министерство культуры не собирается вмешиваться в переговоры. Там отметили, что поддерживают развитие международного культурного обмена и взаимодействия. Любые иностранные киноленты, не противоречащие законам РФ, могут быть допущены до российских зрителей при выполнении необходимых для площадок процедур и согласований, — сообщили в пресс-службе ведомства.