Онлайн-кинотеатры хотят показывать «Богатые тоже плачут», «Клона» и другие сериалы Латинской Америки

Если у них получится, на стримингах появятся «Дикая роза», «Рабыня Изаура», «Богатые тоже плачут», «Дикий ангел», «Просто Мария», «Клон» и другие проекты, популярные в России в годы перестройки, 1990-е и 2000-е. Кроме этого, к ним добавят и современные латиноамериканские проекты. Пока не уточняется, когда они появятся на витринах площадок.