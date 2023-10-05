На Тайване зафиксировали третий по силе порыв ветра за всю историю наблюдений

В 1996 году на острове Барроу в Западной Австралии был зарегистрирован порыв ветра со скоростью 408 км/ч, который побил рекорд, установленный в 1934 году, когда в США, на горе Вашингтон в Нью-Гемпшире, был зафиксирован порыв ветра со скоростью 372 км/ч.