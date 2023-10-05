На Тайване зафиксировали третий по силе порыв ветра за всю историю наблюдений

Ураган четвертой категории (жестокий циклонный шторм) вызвал один из самых сильных порывов ветра, когда‑либо зафиксированных в мире, на Тайване. В результате этого пострадали около 200 человек, сообщает The Guardian.
Тайфун «Койну» обрушился на Тайвань и принес порывы ветра до 95,2 метра в секунду (342,7 км/ч). По данным Центрального управления погоды, это самый сильный зарегистрированный на Тайване порыв ветра с момента основания организации в 1986 году. Ветер разрушил основной анемометр (прибор для измерения скорости движения воздуха), добавили там.
В 1996 году на острове Барроу в Западной Австралии был зарегистрирован порыв ветра со скоростью 408 км/ч, который побил рекорд, установленный в 1934 году, когда в США, на горе Вашингтон в Нью-Гемпшире, был зафиксирован порыв ветра со скоростью 372 км/ч.
В больницы Тайваня поступили раненые, которые не справились с управлением скутерами и попали под падающие ветки, более 62 тыс. домов и предприятий остались без электричества. Сообщается о волнах высотой до 7 метров и разрушениях. Ураган побудил власти закрыть школы и офисы на большей части Тайваня.