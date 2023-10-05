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Пользователи умной техники Xiaomi пожаловались на сбой

Максим Саблин
Сегодня в 08:48

Владельцы умной техники Xiaomi массово жалуются на сбой в работе, следует из статистики Downradar. Гаджеты потеряли доступ к серверам китайской компании и связь с аккаунтами.

Судя по данным сайта, проблемы начались 4 октября, после 20.00 по Москве, и наблюдались у жителей Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Хабаровска, Москвы и Санкт-Петербурга.

Главным образом она коснулась предметов умного дома: роботов-пылесосов, камер, чайников, лампочек, дверных звонков, а также браслетов — устройства не могут подключиться к вайфаю, управляющее ими приложение Mi Home также работает с перебоями.

У некоторых пользователей получилось это исправить с помощью VPN, следует из комментариев на DownRadar, однако это удалось не всем. Перезагрузка гаджетов или переустановка приложений не помогает, говорят там.

В комментариях в паблике во «ВКонтакте» представители российского офиса Xiaomi отвечают потребителям, что стараются «максимально оперативно исправить» возникшую ошибку, но не уточняют, чем она вызвана.

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