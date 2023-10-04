Whoosh оснастил свои электросамокаты шлемами

«Согласно нашей статистике, в которой мы учитываем все, даже самые незначительные инциденты, удельное значение инцидентов в этом году снизилось на 10%. Мы пришли к выводу, что, если бы пользователь был в шлеме, последствия, особенно в серьезных инцидентах, могли бы быть существенно более легкими», — объясняли нововведение в компании.