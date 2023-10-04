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Whoosh оснастил свои электросамокаты шлемами

Рустам Абдуллин
Сегодня в 22:59

Кикшеринговый сервис Whoosh начал оснащать свои электросамокаты шлемами. Крепятся они к стойке транспортного средства, судя по видео в телеграм-канале компании.

На шлемах есть регулируемые ремешки под подбородком и фиксация посадки на затылке. После старта поездки в приложении появится кнопка — отстегнуть замок и шлем, но выбор — надевать его или нет — остается за пользователем. В комментариях пользователи забеспокоились о гигиене.

Шлемы можно найти на электросамокатах Whoosh в Москве, Петербурге и Алматы. К следующему сезону обещают оборудовать шлемами 30% московского парка.

«Согласно нашей статистике, в которой мы учитываем все, даже самые незначительные инциденты, удельное значение инцидентов в этом году снизилось на 10%. Мы пришли к выводу, что, если бы пользователь был в шлеме, последствия, особенно в серьезных инцидентах, могли бы быть существенно более легкими», — объясняли нововведение в компании.

В марте Верховный суд признал законным положение Правил дорожного движения, которое позволяет отнести электросамокаты к транспортным средствам. Однако правила пока не обязуют водителей электросамокатов носить шлемы.

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