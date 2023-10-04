Whoosh оснастил свои электросамокаты шлемами

Кикшеринговый сервис Whoosh начал оснащать свои электросамокаты шлемами. Крепятся они к стойке транспортного средства, судя по видео в телеграм-канале компании.
На шлемах есть регулируемые ремешки под подбородком и фиксация посадки на затылке. После старта поездки в приложении появится кнопка — отстегнуть замок и шлем, но выбор — надевать его или нет — остается за пользователем. В комментариях пользователи забеспокоились о гигиене.
Шлемы можно найти на электросамокатах Whoosh в Москве, Петербурге и Алматы. К следующему сезону обещают оборудовать шлемами 30% московского парка.
«Согласно нашей статистике, в которой мы учитываем все, даже самые незначительные инциденты, удельное значение инцидентов в этом году снизилось на 10%. Мы пришли к выводу, что, если бы пользователь был в шлеме, последствия, особенно в серьезных инцидентах, могли бы быть существенно более легкими», — объясняли нововведение в компании.
В марте Верховный суд признал законным положение Правил дорожного движения, которое позволяет отнести электросамокаты к транспортным средствам. Однако правила пока не обязуют водителей электросамокатов носить шлемы.