Журналистку Марию Пономаренко поместили в ШИЗО за то, что она прилегла после обморока

Российскую журналистку Марию Пономаренко, осужденную за пост в телеграме об обстреле драмтеатра в Мариуполе, поместили в ШИЗО на 25 суток. Об этом сообщило издание RusNews, где раньше работала Пономаренко.
Журналистку наказали за нарушение правил: она прилегла днем из‑за плохого самочувствия. Это случилось, по словам коллег Пономаренко, сразу после того, как она потеряла сознание.
«И даже после падения в обморок медицинская помощь Марии так и не была оказана», — заявили в СМИ, отметив, что за это нарушение Пономаренко отправили в ШИЗО на 15 суток.
Еще 10 суток в ШИЗО журналистке добавили после того, как из‑за болей в пояснице она не смогла встать с кровати по требованию сотрудницы колонии.
«По результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы у Марии обнаружены признаки личностной деформации в виде истерического расстройства личности, и Маша нуждается в медицинской психиатрической помощи, которую ей отказываются предоставить», — подчеркнули коллеги Пономаренко.
Они также отметили, что журналистка находится в колонии без теплой одежды и обуви, а «общие условия содержания в ИК-6 не соответствуют санитарным нормам, повсюду грязь, антисанитария, питание очень плохое».
«На весь отряд предоставляется одна швейная иголка для пришивания нагрудных отличительных знаков, на фоне того, что часть отбывающих наказание страдают ВИЧ-инфекцией, и отсутствии средств обеззараживания единственная иголка на весь отряд вызывает опасения в возможности заражения», — добавили в издании.
За недовольство условиями в отношении Пономаренко, как утверждает редакция RusNews, «начался прессинг» со стороны администрации ИК-6. «Сотрудники ИК-6 угрожают значительными сложностями пребывания в колонии», — пояснили журналисты.
По информации медиа, «после отбывания срока в ШИЗО Марию Пономаренко планируют перевести на строгие условия содержания».
В марте 2022 года Пономаренко написала пост, в котором утверждалось, что драмтеатр в Мариуполе обстреляли российские военные. В Минобороны эту информацию опровергли, поэтому пост Пономаренко признали ложной информацией.
Журналистку задержали в апреле 2022 года. В сентябре Пономаренко рассказала, что совершила попытку самоубийства в СИЗО из‑за ухудшения психического состояния. В ноябре 2022 года журналистку перевели под домашний арест, который она отбывала в квартире бывшего мужа.
В конце января Пономаренко снова отправили в СИЗО, после того как журналистка поругалась с экс-супругом и ушла из дома в отдел полиции. В феврале суд в Барнауле приговорил ее к шести годам колонии по делу о фейках о ВС РФ.