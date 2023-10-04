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В отчете Netflix говорится, что после забастовки актеров стоимость подписки может вырасти

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:58

Netflix планирует повысить стоимость подписки как только забастовка актеров подойдет к концу, следует из опубликованного The Wall Street Journal отчета. Последний раз стриминг обновлял цены в декабре 2022 года.

Netflix повышал цены в октябре 2017-го, январе 2019-го, октябре 2020-го и январе 2022 года. Mashable отмечает, что корректировка может носить вполне сезонный характер.

Насколько дороже станет подписка, неизвестно. На данный момент стандартная подписка без рекламы стоит 15,49 доллара. Обычно Netflix добавляет к этому от 1 до 2 долларов: в последний раз это были 1,5 доллара.

В документе говорится, что цены подскочат «через несколько месяцев» после окончания забастовки, по которой все еще идут переговоры. Гильдия сценаристов уже объявила о завершении своей забастовки.

Warner Bros. Discovery заявляла, что забастовки голливудских актеров и сценаристов могут обойтись ей в сумму от 300 до 500 млн долларов.

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