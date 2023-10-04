В отчете Netflix говорится, что после забастовки актеров стоимость подписки может вырасти

Насколько дороже станет подписка, неизвестно. На данный момент стандартная подписка без рекламы стоит 15,49 доллара. Обычно Netflix добавляет к этому от 1 до 2 долларов: в последний раз это были 1,5 доллара.
В документе говорится, что цены подскочат «через несколько месяцев» после окончания забастовки, по которой все еще идут переговоры. Гильдия сценаристов уже объявила о завершении своей забастовки.
Warner Bros. Discovery заявляла, что забастовки голливудских актеров и сценаристов могут обойтись ей в сумму от 300 до 500 млн долларов.
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