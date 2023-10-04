Вышел трейлер фильма «День благодарения» Илая Рота с Эддисон Рей и Патриком Демпси

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер триллера «День благодарения», который снял режиссер Илай Рот, известный по фильмам «Тайна дома с часами», «Хостел» и «Жажда смерти».
В ролике главная героиня заявляет, что раньше любила свой город, пока там не произошло некое жуткое событие. «Завтра День благодарения, и я устала, что все притворяются, будто все в порядке, когда это не так», — говорит она.
Пока героиня негодует, город готовится к празднику. Но он, судя по всему, окажется омрачен появлением в городе загадочного убийцы, который задумал отомстить местным жителям. За что — в трейлере не уточняется.
Видео показывает многочисленные эпизоды нападений на людей, которые происходят зачастую у них дома. Чтобы спастись, некоторые горожане решают бросить вызов жестокому маньяку.
Главные роли в картине исполнили звезда тиктока Эддисон Рей («Это все он»), а также актеры Майло Манхайм («З-О-М-Б-И») и Патрик Демпси («Анатомия страсти», «Зачарованная»).
Сценарий ленты написал Рот вместе с Джеффом Ренделлом («Грайндхаус»). Оператором проекта выступил Милан Хадима («Заговор дьявола», «Хостел»). Премьера фильма запланирована на 17 ноября.
Идея «Дня благодарения» пришла к Роту, когда он создал фальшивый трейлер для другой своей картины — «Грайндхауса», который вышел в 2007 году. После этого режиссер начал работать над сценарием «Дня благодарения».