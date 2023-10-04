Компания Nikon подвела итоги ежегодного конкурса «Маленький мир в движении» и показала лучшие работы. Победило видео с нейронами.
Суть конкурса: заснять с помощью кадра захватывающие кадры биологических процессов (но не только). В этом году собралось примерно 400 заявок на участие от фотографов и исследователей из 40 стран.
Главный приз получил доктор Александр Дюмулен за съемку развития нейронов в курином эмбрионе. Второе место заняло видео движения крови в хвостовом плавнике рыбы, а третье — гибель клеток человека при заражении COVID-19. Четвертого места удостоилось появление на свет обителей пруда — гидры, вольвокса, дафнии, спиростомума и синуры.