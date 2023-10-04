Спортсменам и тренерам из Петербурга запретили несогласованный выезд за границу

Всем сотрудникам бюджетных спортивных учреждений Петербурга, включая спортсменов и тренеров, запретили выезжать за границу, если поездка не согласована с городским спорткомитетом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источники.
Они отметили, что запрет распространяется и на период отпусков, однако при согласовании с комитетом такие поездки могут разрешить.
Несколько директоров спортшкол отметили агентству, что раньше можно было ездить в страны из списка «дружественных». В него, к примеру, входила Турция, но сейчас не рекомендовано посещать и эти государства.
В начале сентября в Минспорта заявили, что после начала военной операции на Украине около 100 спортсменов поменяли российское гражданство, чтобы продолжать соревноваться. По подсчетам СМИ, таких людей минимум в два раза больше.