Таиланд увеличил срок безвизового пребывания россиянам до 60 дней

Власти Таиланда увеличили период безвизового пребывания в стране для россиян до 60 дней. Об этом сообщается на сайте генконсульства.
«С 30 сентября граждане России, прибывшие в Таиланд по 30-дневному безвизовому штампу, могут продлить срок своего пребывания дополнительно на 30 дней», — говорится в документе.
По данным генконсульства, чтобы продлить срок пребывания, необходимо обратиться в иммиграционную службу с паспортом и заявлением. Стоимость услуги составляет 1900 батов.
В июле стало известно, что за шесть месяцев 2023 года в Таиланд прибыли 791 574 россиянина, что на 1000% больше, чем за аналогичный период 2022 года. По данным местной туристической ассоциации, Россия стала «основным источником туристов на острове» в этом году.
В Таиланде также увеличилось количество заведений с русской кухней (их открывают как приезжие, так и местные), а также вывесок и рекламы на русском языке.