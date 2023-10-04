Три зарубежных фильма вошли в десятку самых кассовых в России, несмотря на уход Голливуда

До начала военной операции на Украине и ухода из России Universal Pictures, Warner Bros., Walt Disney, Sony Pictures и Paramount, топ-10 самых кассовых фильмов в РФ был почти полностью сформирован из продукции этих студий. К примеру, в 2019 году в десятку входил лишь один российский фильм — «Т-34», занимавший третью строчку со сборами 2,3 млрд рублей. В 2021-м в топ попали две российские картины — «Последний богатырь: Корень зла» (2 млрд рублей) и «Конек-Горбунок» (1,2 млрд). Остальные позиции в рейтинге принадлежали голливудским блокбастерам.