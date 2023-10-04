Три зарубежных фильма вошли в десятку самых кассовых в России, несмотря на уход Голливуда

Несмотря на уход голливудских студий, три зарубежные картины вошли в десятку самых кассовых фильмов в России по итогам первых девяти месяцев 2023 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику ЕАИС.
На четвертой строчке расположился «Джон Уик 4» со сборами в России в 873,8 млн рублей. Французский мультик «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы», заработавший почти 800 млн рублей, на пятом месте, британская «Фортуна»: Искусство побеждать» с кассой 684,8 млн шестая.
Первые два места у российских картин — «Чебурашки» (6,7 млрд рублей) и «Вызова» (2,1 млрд). Замыкает тройку шестиминутный фильм «Три добрых дела», которую часто показывают с так называемым «предсеансным обслуживанием» в виде теневого проката голливудских хитов.
Из‑за своей роли лента Миланы Лебедевой 2022 года смогла заработать за январь–сентябрь 2023-го беспрецедентные для такого формата 990 млн рублей. Mash называл ее самой кассовой короткометражкой не только в истории российского кино, но и мирового. Для сравнения короткометражка Педро Альмадовара «Человеческий голос» с Тильдой Суинтон, включенная Forbes в список лучших представителей жанра, собрала в мировом прокате лишь 164,6 тыс. долларов или 11,9 млн руб. (по средневзвешенному курсу доллара в 2020 году).
Всего с января по сентябрь 2023 года российский прокат заработал 30 млрд рублей, а кинотеатры посетили 96,9 млн человек. За аналогичный период прошлого года кассовые сборы составили 17,9 млрд рублей, в 2021-м — 30,5 млрд, в 2019-м — 40,4 млрд.
До начала военной операции на Украине и ухода из России Universal Pictures, Warner Bros., Walt Disney, Sony Pictures и Paramount, топ-10 самых кассовых фильмов в РФ был почти полностью сформирован из продукции этих студий. К примеру, в 2019 году в десятку входил лишь один российский фильм — «Т-34», занимавший третью строчку со сборами 2,3 млрд рублей. В 2021-м в топ попали две российские картины — «Последний богатырь: Корень зла» (2 млрд рублей) и «Конек-Горбунок» (1,2 млрд). Остальные позиции в рейтинге принадлежали голливудским блокбастерам.