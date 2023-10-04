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СМИ: Россия обсуждает безвиз с Бахрейном и Кувейтом

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:11

Россия ведет переговоры с Бахрейном и Кувейтом о введении безвизового режима. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на посольства.

Такое решение связано с увеличением туристического потока с Ближнего Востока. К примеру, только в июне этого года кувейтцам было выдано в пять раз больше российских виз, чем в июне прошлого года.

В посольстве заявили, что в будущем ожидается увеличение числа поездок путешественников между Россией и Бахрейном до 66 тыс. человек в год. Сроки возможной отмены виз между государствами пока не называются.

Российские диппредставительства в Бахрейне и Кувейте уже предоставили руководству стран проект соглашения об отмене виз. Сейчас его рассматривают профильные ведомства.

Ранее безвизовый режим с Россией ввела Ангола. Свободно прилетать в страну россияне теперь могут не более чем на 90 дней за год. При этом за один въезд время пребывания не должно превышать 30 дней.

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