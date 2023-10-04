104-летняя жительница Чикаго Дороти Хоффнер прыгнула с парашютом с высоты 4100 метров. Она надеется войти в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает The Guardian.
Хоффнер оставила свои ходунки недалеко от самолета. «Поехали, поехали, Джеронимо!» — кричала она, когда наконец взошла на борт.
Это не первый раз, когда женщина прыгает с парашютом. По ее словам, тогда ее пришлось выталкивать из самолета, но в этот раз она сама настояла, чтобы пойти первой.
Полет длился 7 минут, включая медленное опускание парашюта на землю. При заходе на посадку Хоффнер подобрала ноги и мягко опустилась на траву. После этого к ней бросились друзья с поздравлениями.
«Возраст — это всего лишь цифра. Там, наверху, все было замечательно. Все было восхитительно, лучше и быть не могло», — сказала она после приземления.
Предыдущий рекорд Гиннесса принадлежит 103-летней Рут Ларссон из Швеции. Однако сейчас компания Skydive Chicago работает над тем, чтобы прыжок Хоффнер признали рекордным.