В Венеции автобус с туристами упал с эстакады. Погиб 21 человек

В Венеции автобус, в котором находились туристы, упал с эстакады и загорелся. Погиб 21 человек, еще 18 пассажиров оказались ранены, сообщило информагентство ANSA.
По данным СМИ, в автобусе находились граждане Германии, Франции, Украины и Хорватии. Водитель был итальянцем, он погиб. Среди других погибших оказались двое несовершеннолетних.
Причина трагедии пока неизвестна. По одной из версий, авария могла произойти из‑за внезапных проблем со здоровьем у водителя. В полиции заявили, что, согласно первоначальным данным, он не пытался затормозить.
Правоохранители предполагают, что автобус загорелся после взрыва бака, в котором находился метан. К нему привел сильный удар после падения с высоты свыше десяти метров.