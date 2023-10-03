Аналитики нашли самую дешевую квартиру в Москве

Самая дешевая квартира в московских новостройках продается за 3,7 млн рублей. Это выяснили аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости», пишут «Известия».
Речь идет о студии площадью 19,7 квадратного метра без отделки в доме, который уже введен в эксплуатацию.
Самая дешевая квартира на петербургском рынке первичного жилья обойдется в 2,8 млн рублей. Это студия площадью 19,5 квадрата без отделки в доме, который планируют сдать в 2026 году.
В среднем, по оценке аналитиков, новые квартиры массового сегмента в столице стоят в 1,5 раза дороже, чем в Петербурге. Средняя стоимость одного квадратного метра в Москве составляет 299,3 тыс. рублей, что на 38,7% больше петербургских показателей.
В последнее время в столице набирает популярность формат микрожилья. В феврале на рынке появились наностудии площадью 8,8 квадратного метра, где даже диван поставить не получится, разве только стоять и смотреть в окно.