В Москве подорожает стоимость проезда на общественном транспорте

Билет для учащихся на 30 дней (метро и МЦД) для зоны «Центральная» будет стоить 510 рублей (на 50 рублей больше). Для этой же категории билет на 90 дней (метро и МЦД в зоне «Центральная») будет стоить 1440 рублей, «Единый без лимита» — 2210 рублей.