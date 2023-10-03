В Москве подорожает стоимость проезда на общественном транспорте

Такое решения объяснили инфляцией, а также ростом цен на топливо и электроэнергию. В Дептрансе утверждают, что столичные тарифы на городской транспорт «остаются самыми доступными среди самых больших городов России».
Теперь одна поездка по «Тройке» подорожает на 4 рубля, безлимит на 90 минут — на 6 рублей. Билет на 60 поездок без «Тройки» будет стоить 3150 рублей вместо нынешних 2730. Тариф «Метро+МЦД», действующий в зоне «Пригород», увеличится на 6 рублей — до 71.
Билет для учащихся на 30 дней (метро и МЦД) для зоны «Центральная» будет стоить 510 рублей (на 50 рублей больше). Для этой же категории билет на 90 дней (метро и МЦД в зоне «Центральная») будет стоить 1440 рублей, «Единый без лимита» — 2210 рублей.
В Дептрансе уточняют, что разовая поездка по биометрии остается самой выгодной — 50 рублей. Пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта остаются бесплатными.
Тестирование Face Pay (проезда по биометрии) началось в Московском метрополитене в конце 2020 года, к октябрю 2021-го система заработала на всех станциях метро. «Афиша Daily» подробно рассказывала о системе и о том, насколько она безопасна.