Маргарита Симоньян предложила взорвать термоядерную бомбу над Сибирью и вернуться в 1993 год

«Будет выведена из строя вся радиоэлектроника, все спутники. Камера, которая меня снимает, телефон, который рядом со мной лежит. Мы с вами вернемся в год эдак 1993-й. Я вам скажу, чудесно же жили, я даже обрадуюсь. Как минимум, мне не придется объяснять детям, почему другим детям можно иметь гаджеты, а им нет», — перечисляет возможные последствия Симоньян.