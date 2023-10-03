Маргарита Симоньян предложила взорвать термоядерную бомбу над Сибирью и вернуться в 1993 год

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян предложила взорвать над Сибирью термоядерную бомбу, чтобы вывести из строя радиоэлектронную технику во всем мире. По её задумке, это позволит избежать нанесения прямого удара по Вашингтону.
В новом выпуске шоу «Ч.Т.Д.» она высказывает мысль, что напряжение между Россией и США может привести к войне. Чтобы «не долбить по Вашингтону» она предложила альтернативный вариант, который ей подсказал «инженер-радиоэлектроник».
«Если произвести в сотнях километрах [над землёй] на нашей территории, где‑то над Сибирью, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на земле. Ничего такого страшного: ни ядерной зимы, ни чудовищной радиации, которая всех убьет», — уверена главред RT.
«Будет выведена из строя вся радиоэлектроника, все спутники. Камера, которая меня снимает, телефон, который рядом со мной лежит. Мы с вами вернемся в год эдак 1993-й. Я вам скажу, чудесно же жили, я даже обрадуюсь. Как минимум, мне не придется объяснять детям, почему другим детям можно иметь гаджеты, а им нет», — перечисляет возможные последствия Симоньян.
«Эта опция, она остается. И это еще самая гуманная, самая травоядная опция. Я не вижу никакого исхода, кроме приблизительно такого», — заключила она.