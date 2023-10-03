В Якутии военного комиссара оштрафовали за угрозу взорвать комиссариат

В итоге на мужчину завели уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, совершенное из хулиганских побуждений (ч. 1 ст. 207 УК РФ). В ФСБ решили, что, совершая звонок и находясь в отпуске, комиссар не исполнял должностные обязанности и не проводил тренировочные занятия, поэтому его сообщение было воспринято как заведомо ложное и угрожающее безопасности сторожа и сотрудников ведомства.