В Якутии военного комиссара оштрафовали за угрозу взорвать комиссариат

В Якутии военного комиссара города Мирный признали виновным по уголовному делу о ложном сообщении о готовящемся взрыве, пишет телеграм-канал «Торбозное радио» со ссылкой на материалы районного суда. Мужчина из отпуска позвонил в военкомат и сказал, что он заминирован.
История случилась 10 августа 2021 года, пишет телеграм-канал. Военный комиссар Юрий Чуба позвонил в военкомат в 11 вечера. Трубку поднял сторож, не узнал начальника и потребовал от него представиться, на что получил отказ.
Чубу возмутило невежество сторожа. Военком заявил ему, что «военкомат заминирован, ваши действия, даю вам 15 минут», и положил трубку. Сторож оповестил о странном звонке ФСБ, приехавшая опергруппа никакой взрывчатки в военкомате не нашла.
Когда к Чубе приехали силовики, мужчина признался в содеянном. Причиной он назвал «личную обеспокоенность за свой родной военкомат, так как хотел проверить сторожа, который невнятно, с акцентом ответил на звонок, не представился».
В итоге на мужчину завели уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, совершенное из хулиганских побуждений (ч. 1 ст. 207 УК РФ). В ФСБ решили, что, совершая звонок и находясь в отпуске, комиссар не исполнял должностные обязанности и не проводил тренировочные занятия, поэтому его сообщение было воспринято как заведомо ложное и угрожающее безопасности сторожа и сотрудников ведомства.
30 июня Чуба был осужден Мирнинским районным судом и приговорен к штрафу в 200 тыс. рублей.