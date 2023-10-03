Бег по аэропорту, зыбучие пески и другие устаревшие ТВ-тропы

«Отношения Росса и Рейчел из сериала „Друзья“. Он преследователь, который женится на других женщинах, заводит детей и приходит в ярость каждый раз, когда его бывшая собирается просто взглянуть на нового парня. Если раньше это выглядело романтично, то сегодня это токсичное поведение», — u/Vannnnah.