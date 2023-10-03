Бег по аэропорту, зыбучие пески и другие устаревшие ТВ-тропы

Пользователь Reddit под ником u/midnightsonofabitch решил узнать, какой телевизионный троп (повторяющийся прием, сюжетный ход, образ и персонаж) был распространен в недалеком прошлом, но сегодня неприемлем. За один день тред набрал более 8300 комментариев.
Времена меняются, и то, что было нормой раньше, бывает сложно представить сейчас. Собрали самые интересные ТВ-тропы, которые теперь редко можно встретить в новых проектах. Среди них — бег по всему аэропорту за возлюбленным, клип-шоу, самоубийство в качестве шутки и другое.
«Бег по аэропорту с признанием в любви к главному герою. Сегодня при современных мерах безопасности такого бы не произошло», — u/flawedmentalist69_.
«Недоразумения, которые теперь можно устранить с помощью SMS или звонка по мобильному телефону. Раньше целые эпизоды строились вокруг того, что люди не могли найти друг друга и пообщаться, поэтому им просто приходилось во всем разбираться», — u/OccasionallyWright.
«Cомневаюсь, что в наши дни эпизод с клип-шоу [отрывками из предыдущих серий] будет иметь успех. Раньше они делались, чтобы заполнить эпизоды без больших затрат бюджета», — u/jurassicbond.
«„Особенные эпизоды“. В них герои сталкиваются с ситуациями, меняющими их жизнь: наркомания, подростковая беременность, насилие с применением оружия, а в следующей серии снова становятся беззаботными», — erbil_111
«Самый вопиющий пример этого я видел в „Джамп стрит, 21“, когда Джонни Депп стреляет в судью и убивает его, а в следующей серии этого как будто и не было», — u/FoghornLegday.
«На самом деле это не телевизионный трюк, но пощечины женщинам, у которых якобы была паническая атака, были почти тропом в вестернах и нуарных фильмах», — u/Sufficient-Eye-8883.
«Достаточно долгое и постоянное преследование женщины в конечном итоге заставит ее влюбиться в тебя», — u/SuvenPan.
«Люди ходят с амнезией. В каждом чертовом шоу кто‑то ударялся головой и страдал амнезией, и никто ничего не мог с этим поделать», — u/darkmatternot.
«Фраза „Не возражаете, если я закурю?“ в местах, где сегодня люди сразу же возразили бы: автомобили, самолеты, космические корабли, детская и так далее», — u/crooked-v.
«Блэкфейс [театральный грим для карикатурного изображения лица чернокожего человека]», — u/Fenrisulfr1984.
«Раньше самоубийство было распространенной шуткой, особенно в мультфильмах. Если вы хотели показать, что персонаж грустит, он доставал пистолет и приставлял его к голове. Даффи Дак делал это постоянно, и это было нормально», — u/ColSurge.
«Отношения Росса и Рейчел из сериала „Друзья“. Он преследователь, который женится на других женщинах, заводит детей и приходит в ярость каждый раз, когда его бывшая собирается просто взглянуть на нового парня. Если раньше это выглядело романтично, то сегодня это токсичное поведение», — u/Vannnnah.