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Музей «Гараж» запустил приложение для людей с ментальными особенностями

Виктория Шанина
Сегодня в 15:26

Музей современного искусства «Гараж» запустил первое приложение, которое помогает людям с ментальными особенности и их сопровождающим узнать больше о галереях и искусстве. Об этом «Афише Daily» рассказали представители музея.

Внутри приложения «Я иду в музей» можно найти все актуальные инклюзивные материалы в удобном формате. Речь идет об адресе, часах работы, расписании мероприятий.

Там же можно заранее ознакомиться с имеющимися адаптивными материалами: гидами для самостоятельного визита, правилами посещения, описанными простыми словами, и актуальными фотографиями пространств.

Информация в приложении будет посвящена не только музею «Гараж», но и другим культурным институциям, которые сами будут загружать данные о своих программах и тематических мероприятиях. Например, уже сейчас можно найти материалы о Музее криптографии.

Приложение «Я иду в музей» бесплатное. Пока оно доступно только на iOS, однако в скором времени появится версия и для Android.

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