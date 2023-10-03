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«Союзмультфильм» на время отказался от буквы «л» в поддержку детей с речевыми трудностями

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:40

«Союзмультфильм» временно отказался от буквы «л» в своем названии в поддержку детей с речевыми трудностями. Об этом говорится в телеграм-канале киностудии.

Такое решение «Союзмультфильм» принял по результатам исследований, благодаря которым стало известно, что многим детям сложно выговаривать название одного из популярных мультсериалов киностудии — «Лудлвилль».

© Фото: soyuzmultfilm_official/Telegram

Акция в поддержку детей продлится до 8 октября. До этого времени студия будет называться «Союзму’ьтфи’ьм»: буква «л» исчезла с вывески на здании киностудии на улице Академика Королева в Москве, а также в аккаунтах в соцсетях.

© Фото: soyuzmultfilm_official/Telegram
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© Фото: soyuzmultfilm_official/Telegram
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© Фото: soyuzmultfilm_official/Telegram
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«Маыши часто не выговаривают какие‑то буквы, а многие родитеи относятся к этому сишком серьезно, из‑за чего ребенок начинает сиьно переживать. Конечно, буквы это важно, но тренировать их надо в ёгкой и весёой атмосфере», — говорится в сообщении «Союзмультфильма» (авторская орфография сохранена. — Прим. ред.).

В конце августа стало известно, что «Союзмультфильм» и разработчик «КБ Продакшн» создадут семь обучающих мобильных игр по мотивам «Умки», «Простоквашино», «Ну, погоди! Каникулы», «Оранжевой коровы», «Енотиков» и других мультфильмов.

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