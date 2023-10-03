Робот-детектив берется за расследование в трейлере аниме-сериала «Плутон»

В основе сюжета лежит одноименная манга Наоки Урасавы. События сериала рассказывают о недалеком будущем, в котором люди живут бок о бок с гуманоидными роботами.
Однажды размеренный образ жизни прерывается чредой таинственных убийств, жертвами которых становятся известнейшие в мире роботы, принимавшие участие в военном конфликте. За расследование берется робот-детектив Гезихт, который тоже находится в опасности.
Всего сериал получит восемь эпизодов, каждый из которых будет длиться по часу. За анимацию отвечает студия M2, а продюсированием занимается компания Genco.
Серия манги «Плутон» выходила в журнале Big Comic Original с 2003 по 2009 год. В ее основу легло произведение Осаму Тедзуки «Астробой», в частности сюжетная линия «Величайшего робота на Земле».