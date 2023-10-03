В Барнауле поэта оштрафовали за организацию «Пушкинских чтений» под лозунгом «За мир!»

«Есть два понятия: публичное мероприятие и культурно-массовое. Изначально я подавал как публичное, в уведомлении писал, что цель нашего мероприятия в чтении стихов Пушкина и других авторов, в том числе участников мероприятия, то бишь чтецов. Это уведомление у меня не приняли, сказали, что публичное мероприятие — это митинги и т. д., и если цель мероприятия — почитать стихи, то это не подходит, переделывайте уведомление и подавайте как культурно-массовое, которое не требует согласования», — заявил Сахаров.