В Барнауле поэта оштрафовали за организацию «Пушкинских чтений» под лозунгом «За мир!»

В Барнауле у памятника А.С.Пушкину задержали местного студента и поэта Артема Сахарова, который организовал «Пушкинские чтения». Об этом пишет телеграм-канал «Сибирьмедиа».
Сахаров и другие поэты собрались у памятника 1 октября. Там они читали произведения Пушкина, а также собственные лирические сочинения.
Мероприятие шло под лозунгом «За мир!». А сам Сахаров в своем телеграм-канале писал, что «администрация в курсе», имея в виду, вероятно, барнаульских властей.
«… Здесь те, кто кричат, сто пудов сядут, да и те, кто молчат, объяснив выбор „сохранить себя, но схоронить правду“, через месяц-другой слягут в могиле. Либо делай деньги, либо делай ноги. Большинство-то, в общем-то, и не против. Но скажи мне, друг, как можно быть одиноким, имея на полке хоть один томик Блока», — читал Сахаров у памятника.
Полицейские увели студента уже после окончания «Пушкинских чтений». Задержанию он не сопротивлялся, а в отделении он провел целую ночь.
В итоге Артема Сахарова оштрафовали на 75 тыс. рублей по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка организации демонстрации). В комментарии телеграм-каналу «Сибирьмедиа» он заявил, что подал необходимое уведомление, на что ему ответили, что такое мероприятие согласовывать не надо.
«Есть два понятия: публичное мероприятие и культурно-массовое. Изначально я подавал как публичное, в уведомлении писал, что цель нашего мероприятия в чтении стихов Пушкина и других авторов, в том числе участников мероприятия, то бишь чтецов. Это уведомление у меня не приняли, сказали, что публичное мероприятие — это митинги и т. д., и если цель мероприятия — почитать стихи, то это не подходит, переделывайте уведомление и подавайте как культурно-массовое, которое не требует согласования», — заявил Сахаров.
Позже, по словам студента, полиция сообщила о «каких‑то политических лозунгах», которые звучали на «Пушкинских чтениях». Именно поэтому мероприятие все-таки не культурно-массовое, а публичное.
«Вот такая белиберда», — рассказал Сахаров. Чтобы выплатить штраф, он собирается объявить сбор.