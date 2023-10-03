По всей России прозвучат сирены для проверки систем оповещения населения

В МЧС обратились к населению с просьбой не паниковать при включении сирен. «Необходимо включить теле- или радиоэфир и прослушать информацию, которая должна быть со следующим содержанием: „Проводится проверка готовности системы оповещения населения“», — сказали в пресс-службе.