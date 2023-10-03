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По всей России прозвучат сирены для проверки систем оповещения населения

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:51

4 октября по всей России пройдет проверка систем оповещения населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Проверка будет включать в себя запуск сирен и громкоговорителей, а также замещение эфира общероссийских теле- и радиоканалов.

В МЧС обратились к населению с просьбой не паниковать при включении сирен. «Необходимо включить теле- или радиоэфир и прослушать информацию, которая должна быть со следующим содержанием: „Проводится проверка готовности системы оповещения населения“», — сказали в пресс-службе.

Там также пояснили, что система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала для населения при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера.

С 1 сентября местные власти обязаны проводить такие проверки два раза в год. Последний раз системы оповещения проверяли 3 марта.

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