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Альтернативное молоко Alpro будут продавать в России под брендом Planto

Виктория Шанина
Сегодня в 11:33

Напитки на растительной основе Alpro будут продаваться в России под новым брендом — Planto. Об этом пишет Национальная служба новостей со ссылкой на пресс-службу Health & Nutrition (H&N).

H&N — это российское подразделение Danone, которое было переименовано в Health & Nutrition в сентябре этого года. Компания сохранила линейки кисломолочных продуктов, но отказалась от оригинальных брендов.

Помимо Alpro, переименование коснулось, например, йогурта «Активиа» — его будут продавать под брендом «АктиБио».

Напиток Actimel начнут выпускать под названием Actimuno. А помимо логотипа, изменится дизайн упаковки. Рецептуру и качество продукта при этом обещают оставить прежними.

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