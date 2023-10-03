Альтернативное молоко Alpro будут продавать в России под брендом Planto

Напитки на растительной основе Alpro будут продаваться в России под новым брендом — Planto. Об этом пишет Национальная служба новостей со ссылкой на пресс-службу Health & Nutrition (H&N).
H&N — это российское подразделение Danone, которое было переименовано в Health & Nutrition в сентябре этого года. Компания сохранила линейки кисломолочных продуктов, но отказалась от оригинальных брендов.
Помимо Alpro, переименование коснулось, например, йогурта «Активиа» — его будут продавать под брендом «АктиБио».
Напиток Actimel начнут выпускать под названием Actimuno. А помимо логотипа, изменится дизайн упаковки. Рецептуру и качество продукта при этом обещают оставить прежними.