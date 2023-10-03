«Нет ничего важнее мести»: смотрим трейлер «Немой ярости» от Джона Ву

По словам Ву, Киннеман «на 99% выполнял все свои трюки», а также каждый день тренировался с координатором боев, просто репетировал и готовился ко всем экшен-сценам. «Он старался играть по-настоящему, но только глазами, ведь в его глазах столько историй и столько эмоций. Я был так счастлив работать с ним», — хвалит режиссер актера в главной роли.