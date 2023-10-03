«Нет ничего важнее мести»: смотрим трейлер «Немой ярости» от Джона Ву

Entertainment Weekly опубликовал трейлер «Немой ярости». Рождественский триллер от Джона Ву и продюсера «Джона Уика» Бэзила Иваника появится в российских кинотеатрах 30 ноября.
По сюжету герой Юэля Киннамана («Отряд самоубийц: Миссия навылет») получает пулю в горло, в результате чего теряет дар речи. Восстановившись от травмы, он решает отомстить за смерть своего сына. По ходу событий он изучает боевые приемы и приводит себя в форму для схватки с главой местных бандитов.
В своей первой за последние 20 лет голливудской картине легендарный режиссер поставил перед собой задачу увлечь зрителей историей почти без диалогов. По словам автора «Без лица» и «Миссия невыполнима-2», это заставило его чаще использовать визуальные образы и через них передавать чувства персонажей.
«Мы используем музыку вместо языка. И в этом фильме главное — зрение и звук. Бюджет был немного ограничен, график был жестким, и я был вынужден поменять свой стиль работы», — добавил он в интервью Vulture.
По словам Ву, Киннеман «на 99% выполнял все свои трюки», а также каждый день тренировался с координатором боев, просто репетировал и готовился ко всем экшен-сценам. «Он старался играть по-настоящему, но только глазами, ведь в его глазах столько историй и столько эмоций. Я был так счастлив работать с ним», — хвалит режиссер актера в главной роли.
Кроме Киннемана в картине появится рэпер Kid Cudi в роли полицейского. «Когда он пришел на съемочную площадку, то сказал: „Все, что я хочу, — это экшен в стиле Джона Ву“. Я спросил: „Что такое ‚экшен Джона Ву‘?“ — „Это стрельба из двух пистолетов“. И я дал ему два пистолета» , — вспоминает режиссер.