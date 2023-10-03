Ангола ввела безвизовый режим для россиян

Начиная с 29 сентября, россияне могут попасть в Анголу без визы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на российского посла в стране.
По его словам, в этот день президент республики подписал указ об отмене туристических виз с рядом стран, включая Россию. Документ вступил в силу тогда же.
«Этот указ достаточно „выстраданный“, потому что они долго пытались понять, какие меры стоит предпринять, чтобы привлечь иностранный бизнес и отдельных партнеров», — отмечает Тараров.
Свободно прилетать в страну россияне теперь могут не более чем на 90 дней за год. При этом за один въезд время пребывания не должно превышать 30 дней.
Посол говорит, что Ангола выбрала для безвизового режима те страны, с которыми она «имеет дружеские и перспективные отношения, где есть технологии и экономические структуры, которые хотят и могут помочь Анголе в ее экономической перестройке».