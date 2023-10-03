Джорджа Смит выпустила свой второй альбом. Он называется «Falling or flying»

Британская певица Джорджа Смит выпустила свой второй альбом под названием «Falling or flying». Он появился на различных музыкальных стриминговых сервисах.
В альбом вошли 16 треков, среди них — фиты с рэпером J Hus и ямайской регги-певицей Лилой Айк. Ранее Смит уже представляла некоторые синглы с пластинки: «Try Me», «Little Things», «Go Go Go» и титульную «Falling or flying».
Накануне релиза пластинки певица также опубликовала клип на сингл «Broken Is The Man». В нем артистка позирует на фотосессии, а ее песня рассказывает историю о мужчине, который «делал все, что мог, чтобы унизить» ее.
Издание Pitchfork оценило альбом Смит на 7,6 балла. Авторы СМИ назвали релиз «земным, роскошным», а также «неторопливым, сдержанным» и исследующим двойственное отношение к славе.
«В балладе об усталости от мира „Too Many Times“ она размышляет о людях, которые видят ее ценность только теперь, когда она знаменита, погружаясь в дымные глубины своего нижнего регистра. Сдержанные моменты, подобные этому, могут быть мощными, но чаще они выбивают ветер из парусов альбома», — заявили они.
Harper’s Bazaar оказались более благосклонны к певице. СМИ отметило, что Смит экспериментирует с разными жанрами — от рока в «Go Go Go» до джаза в «Little Things» — и «умудряется сделать каждый трек уникальным и своим».
«Музыка стала взрослее. Это новая глава, более зрелая и гораздо более саморефлексивная. Но я чувствую, что о своих следующих альбомах я, вероятно, скажу то же самое», — процитировало издание саму Смит.
«Смит поет об отношениях и самоанализе с оттенками и чувством. Вопросы повторяются в текстах песен, как будто она сама задает себе ряд головоломок. Этот продуманный альбом представляет собой решение одной из них: как избавиться от бремени бесполезных ожиданий», — заключило Financial Times.