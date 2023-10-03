Джорджа Смит выпустила свой второй альбом. Он называется «Falling or flying»

«В балладе об усталости от мира „Too Many Times“ она размышляет о людях, которые видят ее ценность только теперь, когда она знаменита, погружаясь в дымные глубины своего нижнего регистра. Сдержанные моменты, подобные этому, могут быть мощными, но чаще они выбивают ветер из парусов альбома», — заявили они.