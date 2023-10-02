Футболисты из Саудовской Аравии отказались играть в Иране из‑за бюстов убитого генерала у поля

Футбольный клуб «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии отказался выходить на поле в Иране, поскольку возле него установили памятники генералу Кассему Сулеймани. Об этом сообщил Independent.
Cулеймани считается ключевой фигурой, сыгравшей роль в вооружении и обучении вооруженных группировок на Ближнем Востоке. Среди прочего он ответственен за подготовку повстанцев-хуситов в Йемене, с которыми воюет Саудовская Аравия.
В январе 2020 года Сулеймани погиб при ударе американского беспилотника по Ираку. После этого в Иране почтили генерала: три его бюста установили возле футбольного поля таким образом, чтобы выходящие игроки проходили мимо них.
Футболисты «Аль-Иттихада» отказались появиться на публике рядом с памятниками Сулеймани. Они так и не вышли на поле спустя 30 минут после времени, когда должна была стартовать игра, а затем покинули стадион «Нагш-э-Джахан».
Среди ушедших с арены игроков оказались такие звезды как французский полузащитник Н’Голо Канте, чемпион мира 2018 года, и бразилец Фабиньо.
Их появления на поле не дождались около 60 тыс. болельщиков, собравшихся на стадионе. Они гневно раскритиковали поступок саудитов и призвали не вмешивать политику в футбол.
Иранские СМИ отметили, что бюсты Сулеймани находятся на арене «Нагш-э-Джахан» в городе Исфахан уже три года, и об их присутствии на стадионе футболисты «Аль-Иттихада» знали заранее, поскольку тренировались там же несколько дней назад.
Матч между «Аль-Иттихадом» и иранской командой «Сепахан» был отменен. Лига чемпионов Азиатской конфедерации футбола объяснила это «непредвиденными обстоятельствами».
Война в Йемене началась в 2014 году, когда хуситы захватили столицу страны Сану вместе с большей частью северных территорий. В 2015 году к конфликту подключилась Саудовская Аравия: возглавляемая ей коалиция попыталась вернуть к власти признанное международным сообществом правительство.
Военные действия переросли в противостояние между поддерживаемыми Ираном хуситами и коалицией Саудовской Аравии, привели к массовому голоду в Йемене и гибели более 150 тыс. человек, включая гражданских лиц.
В апреле 2022 года при посредничестве ООН стороны подписали соглашение о прекращении огня. В сентябре 2023 года Саудовская Аравия приветствовала делегацию хуситов на мирных переговорах.