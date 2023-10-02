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Росфинмониторинг внес миллиардера Игоря Коломойского в реестр экстремистов

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:05

Росфинмониторинг внес украинского миллиардера Игоря Коломойского в реестр людей, в отношении которых заведено уголовное дело об экстремистской или террористической деятельности.

Имя Коломойского появилось на 6251-й строке списка. В нем указана дата рождения бизнесмена (13 февраля 1963 года), а также место — Днепропетровск.

Рядом с фамилией предпринимателя есть звездочка, что указывает на преследование Коломойского по экстремистской статье. В чем именно его подозревают, неизвестно.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Коломойского в присвоении 9,2 млрд гривен «Приватбанка». Бизнесмена арестовали в Киеве в качестве меры пресечения.

В отношении миллиардера завели дело о незаконном выводе более 13 млн долларов в период с 2013 по 2020 год. Коломойский фигурирует в деле как гражданин Израиля и Кипра, лишенный гражданства Украины.

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