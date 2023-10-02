Умер актер Джейк Абрахам, сыгравший непутевого грабителя в фильме «Карты, деньги, два ствола»

Джейк Абрахам родился в Ливерпуле в 1967 году. Он начал актерскую карьеру в 1980-х в Молодежном театре Everyman. Известность к нему пришла после роли в классическом фильме Ричи 1998 года, где он сыграл одного из двух некомпетентных воров, которым поручили украсть пару старинных ружей.