Умер актер Джейк Абрахам, сыгравший непутевого грабителя в фильме «Карты, деньги, два ствола»

В возрасте 56 лет скончался британский актер Джейк Абрахам, наиболее известный по роли Дина в фильме Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола». Об этом пишет The Guardian.
В июле Абрахам сообщил, что болен раком простаты и ему оказывается паллиативная помощь. Болезнь дала метастазы в позвоночник, бедра и мочевой пузырь.
Джейк Абрахам родился в Ливерпуле в 1967 году. Он начал актерскую карьеру в 1980-х в Молодежном театре Everyman. Известность к нему пришла после роли в классическом фильме Ричи 1998 года, где он сыграл одного из двух некомпетентных воров, которым поручили украсть пару старинных ружей.
Также фильмографии актера — телевизионный мини-сериал «G.B.H», фильмы «Костолом», «Формула 51», «Телохранитель» и другие.