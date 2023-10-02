Прокуратура решила проверить издание «Вечерние ведомости» на экстремизм

Прокуратура Свердловской области решила проверить издание «Вечерние ведомости» на экстремизм. Об этом медиа рассказало на своем сайте.
По словам журналистов, их деятельность вызвала вопросы у правоохранителей из‑за штрафов за дискредитацию Российской армии. «При этом решение по одному из них еще даже не вступило в законную силу», — заявили они.
Редакция «Вечерних новостей» отметила, что в решении о проведении проверки не указывается, какая есть связь между дискредитацией и экстремизмом.
Директора издания Гузель Аиткулову, как отметили в сообщении, вызвали для дачи объяснений «именно в тот день и в то время, когда должен проходить очередной суд над „Вечерними ведомостями“ по статье о дискредитации».
«Вечерние ведомости» получили штрафы по статье о дискредитации Вооруженных сил России за посты в телеграм-канале, которые, как утверждает редакция, были опубликованы «еще до появления соответствующих статей в российском законодательстве».