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Прокуратура решила проверить издание «Вечерние ведомости» на экстремизм

Юлия Онодэра
Вчера в 21:43

Прокуратура Свердловской области решила проверить издание «Вечерние ведомости» на экстремизм. Об этом медиа рассказало на своем сайте.

По словам журналистов, их деятельность вызвала вопросы у правоохранителей из‑за штрафов за дискредитацию Российской армии. «При этом решение по одному из них еще даже не вступило в законную силу», — заявили они.

Редакция «Вечерних новостей» отметила, что в решении о проведении проверки не указывается, какая есть связь между дискредитацией и экстремизмом.

Директора издания Гузель Аиткулову, как отметили в сообщении, вызвали для дачи объяснений «именно в тот день и в то время, когда должен проходить очередной суд над „Вечерними ведомостями“ по статье о дискредитации».

«Вечерние ведомости» получили штрафы по статье о дискредитации Вооруженных сил России за посты в телеграм-канале, которые, как утверждает редакция, были опубликованы «еще до появления соответствующих статей в российском законодательстве».

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