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Пассажиры рейса «Аэрофлота» из Москвы в Анталью смогли вылететь лишь с третьей попытки

Семён Гудошников
Сегодня в 20:59

Рейс «Аэрофлота» SU2148 Москва — Анталья вылетел накануне, но вернулся в Шереметьево из‑за технических причин. Резервный борт тоже пришлось отложить, сообщает «Подъем». В итоге около 400 пассажиров оказались на турецком курорте лишь на следующий день.

Первым об инциденте написал телеграм-канал Shot. Он заявил, что первый самолет вернулся в аэропорт из‑за проблем с двигателем, однако в авиакомпании заявили, что причина — «замечания в работе системы кондиционирования».

Shot также утверждал, что после того, как пассажиров пересадили на другое судно, оно вылететь так и не смогло из‑за неполадок. Люди просидели на его борту 1,5 часа, написал телеграм-канал.

В пресс-службе «Аэрофлота» (сообщение которой приводит Shot) объяснили задержку самолета техническими причинами. При этом РИА «Новости» приводит другую причину, которую назвали в авиакомпании: несколько пассажиров отказались от перелета, их багаж искали и выгружали, поэтому борт задержался.

В «Аэрофлоте» отметили, что на время ожидания пассажирам предоставили питание и напитки.

Еще одно происшествие с самолетом «Аэрофлота» случилось в Таиланде. Авиаперевозчик отменил рейс из Пхукета в Москву из‑за повреждения створки шасси у Boeing 777. Всех пассажиров перераспределили на другие рейсы.

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