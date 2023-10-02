Пассажиры рейса «Аэрофлота» из Москвы в Анталью смогли вылететь лишь с третьей попытки

Рейс «Аэрофлота» SU2148 Москва — Анталья вылетел накануне, но вернулся в Шереметьево из‑за технических причин. Резервный борт тоже пришлось отложить, сообщает «Подъем». В итоге около 400 пассажиров оказались на турецком курорте лишь на следующий день.
Первым об инциденте написал телеграм-канал Shot. Он заявил, что первый самолет вернулся в аэропорт из‑за проблем с двигателем, однако в авиакомпании заявили, что причина — «замечания в работе системы кондиционирования».
Shot также утверждал, что после того, как пассажиров пересадили на другое судно, оно вылететь так и не смогло из‑за неполадок. Люди просидели на его борту 1,5 часа, написал телеграм-канал.
В пресс-службе «Аэрофлота» (сообщение которой приводит Shot) объяснили задержку самолета техническими причинами. При этом РИА «Новости» приводит другую причину, которую назвали в авиакомпании: несколько пассажиров отказались от перелета, их багаж искали и выгружали, поэтому борт задержался.
В «Аэрофлоте» отметили, что на время ожидания пассажирам предоставили питание и напитки.