Льюис умеет не только представляться, но и говорить традиционные хэллоуинские фразы («Кошелек или жизнь! Все вы — жуткие гады»), шутить («Кривая улыбка и горящие глаза, мне видны сверху все ваши хитрости») и радоваться. «Привет, привет, привет! Я так рад, что вы смогли найти время, чтобы выйти сегодня вечером», — говорит кукла в одном из роликов.