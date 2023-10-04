В соцсетях завирусились видео с куклой для Хеллоуина. Устройство за 180 долларов, которое оснащено динамиком и умеет двигаться.
В конце сентября пользователи тиктока начали выкладывать ролики с куклой высотой 2,5 метра, вместо головы у нее тыква, а сверху накинут черный плащ. Вероятно, вирусность аниматронику принесла фраза «Я не фонарь из тыквы. Меня зовут Льюис».
Видео с куклой Льюисом в тиктоке посмотрели почти 600 млн раз. Пользователи делают обзоры и специально ходят в сеть супермаркетов Target, чтобы поглазеть на звезду соцсетей. В комментариях аккаунт Target призвал поскорее купить куклу: Льюис подыскивает себе дом, пока его не заменили рождественские елки.
Льюис умеет не только представляться, но и говорить традиционные хэллоуинские фразы («Кошелек или жизнь! Все вы — жуткие гады»), шутить («Кривая улыбка и горящие глаза, мне видны сверху все ваши хитрости») и радоваться. «Привет, привет, привет! Я так рад, что вы смогли найти время, чтобы выйти сегодня вечером», — говорит кукла в одном из роликов.
Те, кто не успел забрать Льюиса домой, могут заказать себе футболки с его изображением. Почти во всех Target куклы уже распроданы, но в некоторых точках их еще можно отыскать.
В США неофициальную конкуренцию за самые популярные игрушки на Хеллоуин ведут производители Home Depot и Lowe’s. Они создавали 3,6-метровых скелетов и четырехметрового Джека Скеллингтона. В этом году лидером, вероятно, станет Target.
Куклы в плащах и с тыквой или фонарем вместо головы считаются традиционной игрушкой в США. В соцсетях можно найти много роликов с ними — например, тот, что на видео ниже, заставил работника магазина застыть на месте.
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