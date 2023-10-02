В отношении Расселла Брэнда начнется второе расследование, связанное с обвинениями в домогательствах

В отношении британского комика и актера Расселла Брэнда, известного по фильмам «Побег из Вегаса» и «Рок на века», начнется второе расследование, связанное с обвинениями в домогательствах. Об этом сообщила The Guardian.
По информации издания, неизвестная женщина обратилась в полицию две недели назад в новой информацией о якобы преступном поведении артиста. Она обвинила Брэнда в «домогательствах и преследовании» в 2018 году.
В полиции заявили, что информация женщины проверяется. В данный момент правоохранители отказались от более подробных комментариев.
The Guardian отметил, что женщина неоднократно обращалась в полицию с 2018 по 2022 год, но никаких действий в связи с этим предпринято не было. По данным Би-би-си, Брэнд также жаловался на женщину: в 2017 году он обвинил ее в харассменте.
Ранее полиция Лондона заявила, что начала расследования после ряда заявлений о вероятных сексуальных преступлениях со стороны Брэнда. Правоохранители отметили, что все предполагаемые случаи произошли в недавнее время.
Брэнда обвинили в изнасиловании, сексуализированных домогательствах и эмоциональном насилии. Заявления поступили от пяти человек и касались событий, произошедших в период с 2006 по 2013 год.
Брэнд отрицает все обвинения. Он заявил, что обвинения ложны и содержат «очень агрессивные нападки», а его отношения всегда были по обоюдному согласию, хоть он и проявлял себя «неразборчивым в связях».