В Орле раскололся дуб, посаженный в честь отмены крепостного права

В Орле откололась часть 162-летнего дуба, посаженного в честь отмены крепостного права в Российской империи. Об этом говорится в телеграм-канале городской администрации.
Сейчас состояние дуба оценивает специальная комиссия, которая решит его дальнейшую судьбу. 3 октября МБУ «Спецавтобаза» проведет опиловку дерева, а студенты Аграрного университета определят степень поражения ствола.
«Практически 40% дерева повреждено, однако оставшаяся его часть достаточно крепка. В данный момент у нас есть два варианта насчет дальнейшей судьбы дуба. Первое — полностью его снести. Второе — провести технические мероприятия, правильно произвести опиловку, заделать разлом и оставить», — отметил участник комиссии, завкафедрой ландшафтной архитектуры ОГАУ Алексей Ковешников.
Дуб, символизирующий отмену крепостничества в России, растет на перекрестке бульвара Победы и улицы Октябрьской. Вокруг дерева стоит декоративная ограда с памятной табличкой. До 2001 года дуб охранялся законом и входил в список объектов культурного наследия Орловской области.