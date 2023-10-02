В Орле раскололся дуб, посаженный в честь отмены крепостного права

«Практически 40% дерева повреждено, однако оставшаяся его часть достаточно крепка. В данный момент у нас есть два варианта насчет дальнейшей судьбы дуба. Первое — полностью его снести. Второе — провести технические мероприятия, правильно произвести опиловку, заделать разлом и оставить», — отметил участник комиссии, завкафедрой ландшафтной архитектуры ОГАУ Алексей Ковешников.