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В Орле раскололся дуб, посаженный в честь отмены крепостного права

Семён Гудошников
Сегодня в 18:10

В Орле откололась часть 162-летнего дуба, посаженного в честь отмены крепостного права в Российской империи. Об этом говорится в телеграм-канале городской администрации.

Сейчас состояние дуба оценивает специальная комиссия, которая решит его дальнейшую судьбу. 3 октября МБУ «Спецавтобаза» проведет опиловку дерева, а студенты Аграрного университета определят степень поражения ствола.

«Практически 40% дерева повреждено, однако оставшаяся его часть достаточно крепка. В данный момент у нас есть два варианта насчет дальнейшей судьбы дуба. Первое — полностью его снести. Второе — провести технические мероприятия, правильно произвести опиловку, заделать разлом и оставить», — отметил участник комиссии, завкафедрой ландшафтной архитектуры ОГАУ Алексей Ковешников.

Дуб, символизирующий отмену крепостничества в России, растет на перекрестке бульвара Победы и улицы Октябрьской. Вокруг дерева стоит декоративная ограда с памятной табличкой. До 2001 года дуб охранялся законом и входил в список объектов культурного наследия Орловской области.

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