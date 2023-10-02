Кэти Перри и Орландо Блум озвучат спецвыпуск «Свинки Пеппы»

Приглашенными гостями специального юбилейного эпизода мультсериала «Свинка Пеппа» станут певица Кэти Перри и актер Орландо Блум. Об этом пишет Entertainment Weekly.
Блум озвучит Мистера Енота — ювелира, который помогает Мистеру Быку и Мисс Корове подготовиться к их свадьбе. Перри озвучит Мисс Леопард, которая также участвует в подготовке к торжеству.
Как отмечает EW, актеры завершили работу над спецэпизодом «Свинки Пеппы» еще до начала забастовки Гильдии актеров США (SAG-AFTRA). Поэтому выпуск дебютирует, как и планировалось.
Премьера спецвыпуска запланирована на весну 2024 года — в честь 20-летия шоу. Посмотреть его можно будет на Paramount+ или Nickelodeon.