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Кэти Перри и Орландо Блум озвучат спецвыпуск «Свинки Пеппы»

Виктория Шанина
Сегодня в 18:08

Приглашенными гостями специального юбилейного эпизода мультсериала «Свинка Пеппа» станут певица Кэти Перри и актер Орландо Блум. Об этом пишет Entertainment Weekly.

Блум озвучит Мистера Енота — ювелира, который помогает Мистеру Быку и Мисс Корове подготовиться к их свадьбе. Перри озвучит Мисс Леопард, которая также участвует в подготовке к торжеству.

Как отмечает EW, актеры завершили работу над спецэпизодом «Свинки Пеппы» еще до начала забастовки Гильдии актеров США (SAG-AFTRA). Поэтому выпуск дебютирует, как и планировалось.

Премьера спецвыпуска запланирована на весну 2024 года — в честь 20-летия шоу. Посмотреть его можно будет на Paramount+ или Nickelodeon.

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