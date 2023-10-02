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Бейонсе показала трейлер фильма о своем масштабном туре «Renaissance»

Виктория Шанина
Сегодня в 16:11

На ютуб-канале Бейонсе появился трейлер фильма «Renaissance: A Film by Beyoncé». Он посвящен одному из самых масштабных и кассовых туров в истории.

Картина расскажет о туре «Renaissance World Tour» — с момента задумки до открытия в шведском Стокгольме и финала грандиозного шоу в штате Миссури.

«Речь идет о замысле Бейонсе, упорном труде, участии во всех аспектах производства, ее творческих идеях и целях создать свое наследие и в полной мере овладеть собственным ремеслом», — говорится в описании под роликом.

Премьера запланирована на 1 декабря. «Renaissance: A Film by Beyoncé» покажут в кинотеатрах.

Альбом Бейонсе «Renaissance» вышел в июле 2022 года. Он стал седьмым студийным альбомом певицы и первым с далекого 2016-го, когда свет увидел «Lemonade».

Пластинка установила рекорд по стримам в Spotify. 29 июля (в день релиза) его послушали 43 млн раз — это лучший показатель для альбомов женщин-исполнительниц за 2022 год.

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