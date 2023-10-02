В Харькове построят подземную школу для обучения «даже во время ракетных угроз»

В Харькове построят первую на Украине подземную школу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Игорь Терехов.
По его словам, учебное заведение будет отвечать современным требованиям к защитным сооружениям. Оно позволит продолжить очное обучение тысяч детей «даже во время ракетных угроз».
Терехов добавил, что город продолжает «инвестировать в образование» и не планирует сокращать расходы на это направление, несмотря на нехватку бюджетных средств.
В сентябре этого года в Харькове несколько помещений на станциях метро переоборудовали под классы для учеников 19 школ. Тогда же украинские СМИ сообщали о планах местной администрации построить «школьное бомбоубежище», где смогут учиться 450 детей.
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