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В Харькове построят подземную школу для обучения «даже во время ракетных угроз»

Виктория Шанина
Сегодня в 14:15

В Харькове построят первую на Украине подземную школу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Игорь Терехов.

По его словам, учебное заведение будет отвечать современным требованиям к защитным сооружениям. Оно позволит продолжить очное обучение тысяч детей «даже во время ракетных угроз».

Терехов добавил, что город продолжает «инвестировать в образование» и не планирует сокращать расходы на это направление, несмотря на нехватку бюджетных средств.

В сентябре этого года в Харькове несколько помещений на станциях метро переоборудовали под классы для учеников 19 школ. Тогда же украинские СМИ сообщали о планах местной администрации построить «школьное бомбоубежище», где смогут учиться 450 детей.

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Игорь Терехов
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