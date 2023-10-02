Темнокожего актера Люциуса Блейка, снимавшегося в британских фильмах с 1928 по 1952 год, назвали незамеченным и, возможно, самым продуктивным в индустрии того времени. Историк кино Марк Дэвид Джейкобс рассказал The Guardian, как безызвестность актера показывает незаметность меньшинств в ранней истории британского кино.
Люциус Эбенезер Блейк родился в 1890 году на Ямайке. Он работал вместе со своей семьей на кофейной плантации и в 23 года уехал в американский Питтсбург. На континенте молодой человек устраивался шофером, дворником, сталеваром и механиком. Следующей его остановкой стала Великобритания — там он впервые снялся в кино.
Блейк успел сняться в более чем 30 британских фильмах. Актера можно увидеть в немой картине «Суини Тодд», в самом первом фильме студии Hummer, в работах Майкла Пауэлла и Эмерика Прессбургера, втором режиссерском проекте Сидни Пуатье.
Историк кино Марк Дэвид Джейкобс обратил внимание на Блейка во время просмотра «Американского пленника», где актеру досталась важная роль. Тогда он подумал, что это, возможно, первая роль темнокожего в британском звуковом кино, и решил изучить архивы.
В сети информации о Блейке оказалось немного. На портале IMDb есть всего две ссылки на другие источники об актере, а среди его работ упомянуты лишь пять фильмов. В его профиле нет фотографий, а известен он по картине «Отравленный алмаз» 1933 года.
Запрос в поисковике Google также выдает скудные результаты. Страница Блейка на англоязычной «Википедии» впервые была создана 2 октября 2023 года, в день публикации статьи The Guardian.
«Люциус Блейк — лишь один из сотен цветных людей, упущенных в истории британского кино», — сказал исследователь Джейкобс. На DVD-дисках вышли только четыре фильма с участием актера.
Вероятно, самая серьезная работа Блейка — это одна из ключевых ролей в «Короле проклятых» 1936-го, где актер появился вместе с чрезвычайно популярным в то время Конрадом Фейдтом. Последний раз этот фильм показывали по телевидению в конце 90-х. Джейкобс считает, что этот проект «мог бы поспособствовать более раннему признанию», но так и остался в «незаслуженной безвестности».
По словам Джейкобса, одним из важных факторов того, что Блейк остался в тени, стал низкий интерес к раннему британскому кино. Тот период запомнился всего лишь несколькими звездами, а не многочисленными актерскими составами. «Эра первых звуковых фильмов, снятых в Британии, остается практически неизведанной, о которой по-прежнему бытуют добрые мифы и откровенная неправда», — сказал историк кино.
Другая причина, по которой Блейк не стал известен, — это его разные имена. Люциус называл себя Дж.Блейком и Сэмом Блейком — ни одно из этих имен не фигурирует в современных базах. Джейкобс полагает, что Блейка попросту принимали за других темнокожих актеров, и, вероятно, поэтому на IMDb о нем мало информации.
Джейкобс заявил, что карьеру Блейка следует рассматривать в более широком контексте: не он один как представитель меньшинств работал над созданием британских фильмов. По мнению исследователя, в то время за камерами и перед ними доминировали белокожие мужчины, а труд женщин и других групп остался недооцененным.
«Хотя эта проблема [безвестности] характерна для многих актеров того периода (включая белокожих), темнокожие актеры появлялись преимущественно в небольших ролях, поэтому их отсутствие в большинстве историй того периода ощущается наиболее остро», — заключил Джейкобс.