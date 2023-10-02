Другая причина, по которой Блейк не стал известен, — это его разные имена. Люциус называл себя Дж.Блейком и Сэмом Блейком — ни одно из этих имен не фигурирует в современных базах. Джейкобс полагает, что Блейка попросту принимали за других темнокожих актеров, и, вероятно, поэтому на IMDb о нем мало информации.