Сентябрь в Москве был теплым и рекордно сухой. В октябре синоптики обещают нестабильную погоду

Сентябрь 2023 года в Москве обновил 141-летний рекорд по наименьшему количеству дождей, передает проект «Метеовести» центра погоды «Фобос». Средняя температура воздуха в прошлом месяце составила плюс 15 градусов — это на 3,1 выше климатической нормы.
С такими показателями этот сентябрь стал самым теплым в Москве в XXI и XX веках. В течение месяца был обновлен один температурный рекорд — 20 сентября температурный максимум составил плюс 24,4, а в самый холодный день, 17 сентября, столбики термометров опустились до плюс 4,6.
В течение сентября в осадкомеры метеорологов попало всего 6,1 миллиметров осадков, прежнее достижение составляло 7,9 и принадлежало 1882 году.
Октябрь ожидается крайне неустойчивым, с частой сменой погодных процессов. «Во втором осеннем месяце в регионе будет преобладать циклоническая деятельность, и москвичи еще увидят на столичных термометрах значения в +17…+19°, а во второй половине месяца ожидаются первые заморозки», — заявили там. При этом осадков будет гораздо больше, чем в сентябре.