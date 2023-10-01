Сентябрь в Москве был теплым и рекордно сухой. В октябре синоптики обещают нестабильную погоду

Октябрь ожидается крайне неустойчивым, с частой сменой погодных процессов. «Во втором осеннем месяце в регионе будет преобладать циклоническая деятельность, и москвичи еще увидят на столичных термометрах значения в +17…+19°, а во второй половине месяца ожидаются первые заморозки», — заявили там. При этом осадков будет гораздо больше, чем в сентябре.