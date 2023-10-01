Дом Отиса и Джин из сериала «Половое воспитание» выставили на продажу

Symonds Yat можно найти на склоне холма на берегу реки Уай, в деревне Саймондс Ят графства Глостершир. Шале построили в 1912 году как рыбацкий домик. К участку ведет обсаженная деревьями дорога, а на самом верху находится старая часовня, которая также выставлена ​​на продажу.