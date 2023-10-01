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Дом Отиса и Джин из сериала «Половое воспитание» выставили на продажу

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:25

Шале, которое стало домом для Отиса и Джин из сериала «Половое воспитание», выставили на продажу за 1,5 млн фунтов стерлингов. Постройка в скандинавском стиле располагается в одном из самых красивых мест Великобритании.

Symonds Yat можно найти на склоне холма на берегу реки Уай, в деревне Саймондс Ят графства Глостершир. Шале построили в 1912 году как рыбацкий домик. К участку ведет обсаженная деревьями дорога, а на самом верху находится старая часовня, которая также выставлена ​​на продажу.

Нынешние владельцы приобрели дом в 2002 году, сделав капитальный ремонт. На первом этаже расположены две гостиные, кухня, столовая, прачечная и комната. На двух верхних этажах расположены пять спален, а главная спальня находится на последнем этаэе дома и занимает его полностью.

На участке расположены летний домик, сады и лужайки. Всего территория занимает 4,52 акра.

В 2020 году шале в норвежском стиле начали сдавать в аренду. Хозяин получал тысячи заявок, но боялся, что постояльцы устроят вечеринку, как в «Половом воспитании», поэтому тщательно изучал каждую.

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