Ученые предположили, почему кошки отзываются на «кс-кс» и «пс-пс»

Буква «с» имеет более высокую частоту, чем большинство других человеческих звуков, и это может объяснять, почему кошки отзываются на «пс-пс» или «кс-кс». «Этот более высокочастотный звук в сочетании с согласным, который прерывает этот звук, создает отрывистый звук, резкий и привлекающий внимание», — пояснила ветеринарный бихевиорист Кэтрин Панкрац. При этом взрослая особь, которая ранее никогда не слышала «кс-кс», может испугаться.