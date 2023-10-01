Ученые предположили, почему кошки отзываются на «кс-кс» и «пс-пс»

Кошки реагируют на «кс-кс» или «пс-пс», потому что это высокочастотные звуки, сообщает Inverse со ссылкой на предположения ученых. Согласно еще одной версии, эти звуки напоминают животным мышиный писк или шелест листьев.
«Звук „пс-пс“ имеет множество причин, по которым он привлекает кошек. Он возбуждает их любопытство, может звучать знакомо, поскольку похож на мурлыканье, и его частота позволяет им очень легко его услышать», — сказала ветеринар Чирл Бонк. Кошки могут ответить мяуканьем или тереться о человека, когда слышат это.
Буква «с» имеет более высокую частоту, чем большинство других человеческих звуков, и это может объяснять, почему кошки отзываются на «пс-пс» или «кс-кс». «Этот более высокочастотный звук в сочетании с согласным, который прерывает этот звук, создает отрывистый звук, резкий и привлекающий внимание», — пояснила ветеринарный бихевиорист Кэтрин Панкрац. При этом взрослая особь, которая ранее никогда не слышала «кс-кс», может испугаться.
При этом положительная реакция не означает, что кошке подсознательно нравится этот звук. Возможно, что у животного выработалась реакция: за определенными словами последует взаимодействие с хозяином.