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Ученые предположили, почему кошки отзываются на «кс-кс» и «пс-пс»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:59

Кошки реагируют на «кс-кс» или «пс-пс», потому что это высокочастотные звуки, сообщает Inverse со ссылкой на предположения ученых. Согласно еще одной версии, эти звуки напоминают животным мышиный писк или шелест листьев.

«Звук „пс-пс“ имеет множество причин, по которым он привлекает кошек. Он возбуждает их любопытство, может звучать знакомо, поскольку похож на мурлыканье, и его частота позволяет им очень легко его услышать», — сказала ветеринар Чирл Бонк. Кошки могут ответить мяуканьем или тереться о человека, когда слышат это.

Буква «с» имеет более высокую частоту, чем большинство других человеческих звуков, и это может объяснять, почему кошки отзываются на «пс-пс» или «кс-кс». «Этот более высокочастотный звук в сочетании с согласным, который прерывает этот звук, создает отрывистый звук, резкий и привлекающий внимание», — пояснила ветеринарный бихевиорист Кэтрин Панкрац. При этом взрослая особь, которая ранее никогда не слышала «кс-кс», может испугаться.

При этом положительная реакция не означает, что кошке подсознательно нравится этот звук. Возможно, что у животного выработалась реакция: за определенными словами последует взаимодействие с хозяином.

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