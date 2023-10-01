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Возле здания МВД Турции в Анкаре произошел теракт

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:21

Около здания МВД Турции в центре Анкары произошел взрыв, пострадали двое полицейских, сообщает телеканал CNN Turk. Ответственность за теракт не взяли на себя ни одна из организаций, власти также не выдвинули версий.

Около 9.30 утра по местному времени к зданию МВД подъехал автомобиль с двумя людьми. «Один из террористов взорвал себя, а другой был нейтрализован», — заявил глава ведомства Али Ерликая.

По данным телеканала A haber, террористы прибыли на угнанном автомобиле, владельца которого они застрелили. Между ними и охранниками ведомства завязалась короткая перестрелка.

Генпрокуратура Анкары инициировала расследование по факту теракта возле здания МВД в столице. Дежурный уголовный суд Анкары постановил ввести запрет для СМИ на вещание.

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