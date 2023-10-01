Apple пообещала исправить проблему с перегревом новых айфонов в следующем обновлении

Устройство может нагреться в первые несколько дней после запуска, поскольку сверхурочно работает над настройкой и восстановлением данных пользователя, пояснила Apple. Проблема возникла из‑за ошибки в iOS 17 и дополнительной нагрузки от других приложений.
Исправления в iOS 17, которые должны устранить проблему, уже разрабатываются. Создатели некоторых сторонних приложений уже выпустили обновления с необходимой оптимизацией, например, инстаграм*.
Apple отрицает, что проблема связана с аппаратным обеспечением линейки iPhone 15 Pro. Компания заявила, что новый дизайн приводит улучшает рассеивание тепла по сравнению с предыдущими устройствами из нержавеющей стали.
Ранее владельцы этих моделей жаловались на перегрев смартфонов в соцсетях. Они публиковали фотографии показаний термометра своего iPhone, показывающие свыше 38 градусов Цельсия.
* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.