Сценаристы «Шершней» вернулись к работе

Сценаристы вернутся к работе над новым сезоном сериала «Шершни», сообщает Deadline. Они приостановили написание через день после объявления забастовки.
Авторы «Шершней» вернутся в сценарные комнаты 2 октября. Гильдия сценаристов объявила о завершении забастовки 27 сентября.
Сериал «Шершни» вышел на телеканале Showtime в ноябре 2021 года. Он рассказал о женщинах, которые 25 лет назад, будучи подростками, попали в авиакатастрофу и вынуждены были выживать вдали от цивилизации. Девушки сумели спастись, однако история их выживания стала самым мрачным из их секретов.
Первую серию второго сезона сериала «Шершни» посмотрели около 2 млн зрителей на всех платформах. Showtime утверждал, что «Шершни» собрали самую большую аудиторию среди всех сериалов за последние как минимум 10 лет. До этого рекорд телеканала принадлежал второму сезону «Родины», вышедшему в 2012 году.
«Шершней» продлили на третий сезон еще до выхода второго. Первый сезон проекта еженедельно смотрели более чем 5 млн зрителей.