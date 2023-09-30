Ученые Московского зоопарка посчитали колонию пеликанов за 30 миллисекунд с помощью нейросети

Специалисты Московского зоопарка подсчитали 2-тысячную колонию пеликанов с помощью нейросети. Вместо семи дней на подсчет ушло всего 30 миллисекунд, рассказали там.
Одной из задач проекта был мониторинг гнездовых колоний, кормовых и сезонных скоплений кудрявых и розовых пеликанов, особенно за пределами заповедников. В Предкавказье птицы в основном обитают на искусственных водоемах — рукотворных озерах, прудах. Ученые хотят узнать, почему большие колонии птиц стали появляться там, где раньше не водились, и предполагают, что покидать привычные места и искать новые их вынуждают изменения климата.
За столько быстрый промежуток времени нейросеть посчитала около 2 тыс. пеликанов. С помощью технологий ученые могут оперативно оценивать численность птиц и их территориальное распределение.
В команду проекта вошли инициатор и координатор программы, ученый секретарь столичного зоопарка Роман Аношин, инженер-исследователь Владимир Валеев и специалист по данным Ольга Рудакова.