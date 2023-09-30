Ученые Московского зоопарка посчитали колонию пеликанов за 30 миллисекунд с помощью нейросети

Одной из задач проекта был мониторинг гнездовых колоний, кормовых и сезонных скоплений кудрявых и розовых пеликанов, особенно за пределами заповедников. В Предкавказье птицы в основном обитают на искусственных водоемах — рукотворных озерах, прудах. Ученые хотят узнать, почему большие колонии птиц стали появляться там, где раньше не водились, и предполагают, что покидать привычные места и искать новые их вынуждают изменения климата.