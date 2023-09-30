30 сентября телеграм-канал Baza сообщил об аналогичном запрете в Дагестане. Учителям больше нельзя вести там рабочие чаты и вообще общаться в мессенджере во время работы, вместо этого им предложили мессенджер от VK и тот же «Сферум».