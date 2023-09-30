Учителям в Дагестане и Свердловской области запретили использовать WhatsApp*. На Урале запрет также коснулся Telegram, пишет местный портал E1.
Накануне родители учеников в Свердловской области получили уведомления о запрете общаться с учителями через WhatsApp и Telegram. Родителям предложили общаться с учителями с помощью «рукописного дневника».
В Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области пояснили, что власти переводят официальное общение на российскую образовательную платформу «Сферум». «В личном использовании за рамками образовательного процесса ограничений на использование иных программных продуктов нет», — добавили там.
30 сентября телеграм-канал Baza сообщил об аналогичном запрете в Дагестане. Учителям больше нельзя вести там рабочие чаты и вообще общаться в мессенджере во время работы, вместо этого им предложили мессенджер от VK и тот же «Сферум».
Ранее WhatsApp объявил о появлении функции каналов по аналогии с телеграмом. Однако вслед за заявлениями российских властей о том, что после обновления мессенджер могут заблокировать, от новой функции на территории РФ отказались.
* WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, деятельность ее сервисов в стране запрещена.