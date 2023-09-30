В Словакии оштрафовали водителя, после того как камеры зафиксировали за рулем автомобиля собаку

Полиция Словакии оштрафовала владельца автомобиля, после того как камера контроля скорости зафиксировала за рулем собаку. На изображении в автомобиле видно только питомца — и никого больше.
В фейсбуке* полиции сообщается, что 31-летний водитель, по его словам, был за рулем, но его собака внезапно прыгнула ему на колени. В это же время машина превышала скоростное ограничения на 11 километров в час.
Размер штрафа не уточняется. Полиция призвала водителей должным образом обеспечивать безопасность всех домашних животных во время путешествий, поскольку даже маленькие животные могут поставить под угрозу безопасность транспортного средства.
По данным исследования 2019 году, американские исследователи обнаружили, что водители, которые не пристегивали своих собак в автомобилях, значительно чаще теряли концентрацию из‑за поведения своих питомцев. Было обнаружено, что количество небезопасных действий при вождении, отвлекающих внимание из‑за непристегнутых питомцев, выросло на 137%, с 274 до 649.
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